У пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку прокоментували вибухи у Севастополі. Росіяни очікували на серйозний коментар української сторони – ми його надали.
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Як сили Оборони прокоментували вибухи в Криму
Захисники відповіли російським окупантам коротким та веселим віршиком:
Собака любить м'ясо, ворона любить сир, а я люблю бавовну з доставкою на Крим,
– сказав Олекса Світлійший.
Це явно не та відповідь, на яку очікували російські загарбники. Тож можна уявити їхні обличчя в момент, коли вони переклали це звернення.
Реакція Сил оборони на вибухи в Севастополі: дивіться відео
Росіяни вже казяться
Це звернення вже розносять проросійські телеграм-канали. Вони заявляють, що цим зверненням ЗСУ взяли на себе відповідальність за вибухи на нафтобазі в Криму.
Також вони почали ображати Олексу Світлійшого, називаючи його клоуном. Хоч всі ми знаємо, хто тут клоуни насправді.
Це не клоун у цирку, це офіційний представник ЗСУ. ЗСУ взяли на себе відповідальність за вибух на нафтобазі в Криму,
– бідкаються окупанти.