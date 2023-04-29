У пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку прокоментували вибухи у Севастополі. Росіяни очікували на серйозний коментар української сторони – ми його надали.

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Як сили Оборони прокоментували вибухи в Криму

Захисники відповіли російським окупантам коротким та веселим віршиком:

Собака любить м'ясо, ворона любить сир, а я люблю бавовну з доставкою на Крим,

– сказав Олекса Світлійший.

Це явно не та відповідь, на яку очікували російські загарбники. Тож можна уявити їхні обличчя в момент, коли вони переклали це звернення.

Реакція Сил оборони на вибухи в Севастополі: дивіться відео

Росіяни вже казяться

Це звернення вже розносять проросійські телеграм-канали. Вони заявляють, що цим зверненням ЗСУ взяли на себе відповідальність за вибухи на нафтобазі в Криму.

Також вони почали ображати Олексу Світлійшого, називаючи його клоуном. Хоч всі ми знаємо, хто тут клоуни насправді.

Це не клоун у цирку, це офіційний представник ЗСУ. ЗСУ взяли на себе відповідальність за вибух на нафтобазі в Криму,

– бідкаються окупанти.