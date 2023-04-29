Російські пропагандисти публікують відео, яке нібито зафіксувало збиття українських БпЛА. За словами автора відео, дронів було багато й атакувати вони намагалися не лише нафтосховище у Козачій бухті.

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Росіяни заявили, що збили більшість БпЛА

У мережі поширюють відео нібито з кадрами атаки українських БпЛА у Севастополі приблизно о 4 ранку. Проте на відео вже не Козача, а Південна бухта.

Росіяни намагались збити дрони стрілецькою зброєю: дивіться відео

Дрони летіли різними точками міста. Російські війська готувалися до атаки й відловлювали їх із другої години ночі. Більшість безпілотників збили трасуючими кулями, ППО чути не було, хоча раніше саме її використовували в боротьбі з дронами. Все тому, що метою нападу було виявлення точок протиповітряної оборони. Їх не розкрили,

– стверджують пропагандистські канали.

Згодом гауляйтер Криму Сергій Аксьонов теж заявив, що паралельно з ранковою атакою дронів на Севастополь у небі над Кримом ППО збили 1 БпЛА, ще один був знешкоджений засобами РЕБ.

Також він заявив, що жертв та руйнувань немає. Так, звичайно, Козача бухта не рахується.

Росіяни впізнали китайські БпЛА

Також проросійські телеграм-канали заявили, що атаку на Севастополь, попередньо, організували за допомогою китайських комерційних дронів Mugin-5. Вони показали один з таких, який буцімто було збито в районі Зернового в Криму.

У сьогоднішньому нападі кожен з них ніс бойову частину кілька кілограмів вибухівки. Більшість була збита, але пара прорвалася,

– мовиться в повідомленні.

Зауважимо, що росіяни гордо звітують про те, що "більшість дронів була збита", проте не кажуть, скільки дронів атакувало окупантів і скільки їм вдалося знешкодити. Хоч часу на те, щоб це підрахувати, було достатньо. Тож можливо повідомлення про "більшість збито" не такі вже й достеменні? Тим паче вони применшили площу пожежі у Козачій бухті, заявивши, що вона розрослася лише на 1 000 метрів квадратних. Хоч судячи з фото вона в рази більша.



Дрон, який показують пропагандисти / Скриншот з відео