Российские пропагандисты публикуют видео, якобы зафиксировавшее сбивание украинских БПЛА. По словам автора видео, дронов было много и атаковать они пытались не только нефтехранилище в Казачьей бухте.

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Россияне заявили, что сбили большинство БПЛА

В сети распространяют видео якобы с кадрами атаки украинских БПЛА в Севастополе примерно в 4 утра. Однако на видео уже не Казачья, а Южная бухта.

Россияне пытались сбить дроны стрелковым оружием: смотрите видео

Дроны летели разными точками города. Российские войска готовились к атаке и отлавливали их со двух часов ночи. Большинство беспилотников сбили трассирующими пулями, ПВО слышно не было, хотя раньше именно ее использовали в борьбе с дронами. Все потому, что целью нападения было выявление точек противовоздушной обороны. Их не раскрыли,

– утверждают пропагандистские каналы.

Впоследствии гауляйтер Крыма Сергей Аксенов тоже заявил, что параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Крымом ПВО сбили 1 БПЛА, еще один был подавлен средствами РЭБ.

Также он заявил, что жертв и разрушений нет. Да, конечно, Казачья бухта не считается.

Россияне узнали китайские БПЛА

Также пророссийские телеграм-каналы заявили, что атаку на Севастополь, предварительно, организовали с помощью китайских коммерческих дронов Mugin-5. Они показали один из таких, которые якобы были сбиты в районе Зернового в Крыму.

В сегодняшнем нападении каждый из них нес боевую часть несколько килограммов взрывчатки. Большинство было сбито, но пара прорвалась,

– говорится в сообщении.

Заметим, что россияне гордо отчитываются о том, что "большинство дронов было сбито", однако не говорят, сколько дронов атаковало оккупантов и сколько им удалось обезвредить. Хотя времени на то, чтобы это подсчитать, было достаточно. Так что возможно сообщения о "большинство сбито" не так уж истинны? Тем более, что они уменьшили площадь пожара в Казачьей бухте, заявив, что она разрослась всего на 1 000 квадратных метров. Хотя судя по фото она в разы больше.



Дрон, который показывают пропагандисты / Скриншот из видео