Після удару по нафтобазі в окупованому Севастополі, кримчани почали надсилати координати й інших військових об'єктів росіян у регіоні. Про це в ефірі національного марафону заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передає 24 Канал.

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Чийгоз розповів про настрої в окупованому Криму

Ахмет Чийгоз, говорячи про настрої людей у Криму, зауважив, що кримчани все більше стають впевненими у тому, що "визволення півострова буде дуже швидким". У підтвердження цих слів він розповів, що внаслідок вибуху на Козачій Бухті, вони почали надсилати координати інших нафтобаз, зокрема Феодосійської, яка активно використовується російською армією.

"Ми постійно передаємо інформацію (про розташування військових об'єктів росіян – 24 Канал) українським військовим", – підкреслив Чийгоз.

Росіяни, за словами політика, на острові почуваються не надто впевнено, тому вже зараз думають про переїзд до своєї рідної країни. Однак, Чийгоз запевнив, у Росії вони теж не будуть в безпеці.

Це їм не допоможе, ми їх всіх дістанемо,

– запевнив політик.

Крім того, він поділився інформацією, що в Криму проводиться моніторинг росіян у реальному часі, тому жодний їхній крок не залишиться непоміченим.

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