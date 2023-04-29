Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Росією Севастополя Міхаїл Развожаєв розповів деталі "бавовни" в Криму, пише 24 Канал. За його словами, Козачу бухту нібито атакували два безпілотники.

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Також ставленик Кремля в окупованому Севастополі розповів, що внаслідок атаки БпЛА постраждали 4 цистерни з пальним. Він зазначив, що вогонь локалізовано.

Що відомо про "бавовну" в Севастополі

Зранку 29 квітня в тимчасово окупованому Севастополі прогримів потужний вибух. "Бавовна" спричинила пожежу на нафтобазі в Козачій бухті, яка виявилася абсолютно незахищеною.

Хто саме атакував нафтобазу в Козачій бухті – не відомо. Місцеві ЗМІ пишуть, що безпілотник нібито підлетів із мису Фіолент.

Так званий "губернатор" Севастополя Міхаїл Развожаєв розповів, що пожежа ніяк не вплине на ситуацію з постачанням пального до Севастополя.

Він повідомив, що ці резерви не були залучені для постачання пального на автозаправні станції. Із заяв окупантів можна зробити висновок, що "бавовна" завітала на військовий об'єкт.

Разом з тим, окупаційна влада визнала, що пожежу не вдасться швидко загасити. Пожежі присвоїли 4 ранг – найскладніший з усіх можливих.

Зважаючи на те, що обсяг палива великий, займання локалізовували дуже довго. Повністю пожежу планують загасити орієнтовно до 18:00.

Також слід нагадати, що влітку та восени 2022 року в Козачій бухті неодноразово лунали звуки вибухів. Втім, окупанти заявляли про роботу ППО, а також нібито про військові навчання.