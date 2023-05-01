Не довго думаючи, росіяни почали збирають валізки та переповнювати всі виїзди з півострова. Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Зверніть увагу Це підготовка до потужних дій, – Гуменюк прокоментувала "бавовну" на нафтобазі у Криму

"Бавовна" в Сімферополі справді підірвала логістику Чорноморського флоту. Після підриву росіяни почали більше орієнтуватися на Новоросійську базу, рухатись до східних берегів, зокрема і переміщувати туди ракетоносії, які перечікують шторм, розповіла Гуменюк.

Тривожність зростає

З огляду на те, що росіяни базуються в Криму понад 9 років і цілеспрямовано перетворювали його з курорту у військову базу, стратегічних об'єктів російської армії там досить багато.

Вони розуміють, що їм потрібно розосереджувати свої запаси, але ми цілеспрямовано продовжуємо свою роботу,

– додала речниця.

За її словами, після чергової "бавовни" у Криму рівень "трєвожності" підвищився. А напрямок руху росіян "дуже схожий на напрямок руху руского воєнного корабля".

Вони спрямувалися за порєбрік. Вибудовують черги у напрямку Кримського моста, намагаючись випробувати його потужності перевезти стільки народу, скільки зібрали валізи. Ми не зупиняємось, чекаємо, поки вони закінчать свою так звану евакуацію,

– іронічно зауважило Гуменюк.

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Росіяни кинулися навтьоки

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що окупанти розуміють вразливість Кримського моста перед високоточною зброєю ЗСУ. Він наголосив, що близько мільйон росіян, що оселилися на території Криму, варто замислитися про переїзд, адже "сподіватися на пором не варто, їх буде лише 6", і вони не зможуть навіть евакуювати всіх військових російської окупаційної армії.

На це Гуменюк зауважила, що росіяни вже дослухаються до подібних порад. Адже логістичні маршрути з Криму перевантажені.

Останнім часом на виїздах накопичується все більше автівок. А серед військового контингенту на півострові шириться практика оформлення відпусток з будь-якого приводу для того, щоб як мінімум вивести сім'ю, як максимум – перевестися туди, де спокійніше.

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