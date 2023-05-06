Українські партизани заявили, що "полювали" на російського пропагандиста протягом 5 місяців. Як результат – 6 травня автомобіль Прилєпіна підірвався. Повідомляють, що вибух був настільки потужний, що авто перекинуло.

Сюрприз на дні автомобіля

У партизанському русі "Атеш" повідомили, що вели полювання на Прілєпіна протягом 5 місяців – від початку 2023 року. Партизани заявили, що відчуття щодо підриву українофоба було давно – він "рано чи пізно" мав статися.

Відомо, що російський пропагандист їхав власним автомобілем Audi Q7. За інформацією "Атеш", Прілєпін збирався відвідати родичів, які живуть в Нижньому Новгороді.

Але їхав не сам, а із сюрпризом на днище автомобіля. Сюрприз спрацював. Захар у лікарні. Наші прогнози завжди збуваються, тому що ми не лише говоримо, а й робимо,

– заявили партизани.