Як зазначають росЗМІ, Прілєпін, або те, що від нього залишилося, все ще перебуває на місці вибуху. Медики очікують, коли прилетить вертоліт, щоб транспортувати його до лікарні.

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Спочатку підкинуло, а потім перекинуло

Вибух був надзвичайно сильним. Тож, спочатку транспортний засіб підкинуло вгору. Після цього машина перевернулася. Відомо, що автівка буквально розсипалася, а на місці події утворилася вирва діаметром близько 1,5 метра та 0,7 метра завглибшки.