Как отмечают росСМИ, Прилепин или то, что от него осталось, все еще находится на месте взрыва. Медики ожидают, когда прилетит вертолет, чтобы транспортировать его в больницу.

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Сначала подбросило, а потом опрокинуло

Взрыв был очень сильным. Итак, сначала транспортное средство подбросило вверх. После этого машина перевернулась. Известно, что автомобиль буквально рассыпался, а на месте происшествия образовалась воронка диаметром около 1,5 метра и 0,7 метра в глубину.