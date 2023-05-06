Сам Прилєпін вижив, але отримав поранення. Відомо, що пропагандист їхав до сім'ї у Нижній Новгород. Про підрив повідомляють російські ресурси, інформує 24 Канал.

Читайте також Росіяни поклали в лікарню Петросяна: путініст відреагував на свою госпіталізацію

"Ауді", в якій їхав Прилєпін, вибухнула о 10:40. В машині вони їхали удвох. Як стверджують росіяни, вибухівку було закладено під капот. Авто після вибуху перекинуло. Утворилась вирва під машиною діаметром близько 1.5 метрів та 0,7 метра глибиною.

Пишуть, що в машині мала бути ще донька Прилепіна. Однак вона вийшла за кілька хвилин до вибуху.

Прилєпін у важкому стані

У телеграм-каналах пишуть, що поранення важке. Відповідно пропагандист перебуває у важкому стані. У нього начебто поранені ноги.

Хоча губернатор Нижньородської області Нікітін запевняє, нібито Прилєпін в порядку.