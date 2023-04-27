В "Атеш" заявили про початок операції "Українська ніч". Тож знищених окупантів ставатиме дедалі більше.

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"Українська ніч" тільки починається

Партизани розповіли, що в ніч проти четверга у селі Великі Копані, Олешківського району агент "Атеш" ліквідував одразу двох військовослужбовців держави-агресора.

Ліквідовані ор*и регулярно під наркотичними речовинами знущалися з місцевих жителів: грабували, ґвалтували, били і морально принижували. Але вночі до них прийшла розплата,

– наголосили в "Атеш".

Зауважимо, що партизани показали кількість вилучених в загарбників наркотиків. Також учасники руху звернулися до окупантів та наголосили: "Ваші спроби знайти нас не увінчаються успіхом. Це далеко не остання операція, яку ви відчуєте на власній шкірі. "Українська ніч" тільки починається".

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Партизани вилучили в окупантів наркотики / Фото "Атеш"

Зверніть увагу! Один з агентів руху "Атеш" ввечері 23 квітня підірвав важливий об'єкт загарбників в Олешках на Херсонщині. Цікаво, що ворожий блокпост "здійняти в повітря" партизан зміг самотужки. Для цього використав саморобний вибуховий пристрій. До речі, під час операції, так би мовити, "під роздачу" потрапили росгвардійці, які тероризували місцеве населення. В "Атеш" заявили, що продовжують завдавати точкових ударів всередині російської армії, аби зруйнувати її.

Як кадирівці втікали через жовті стрічки та букву "Ї"

Активно боряться з російськими терористами і учасники руху "Жовта стрічка". Про це вони розповіли в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Один з активістів зазначив, що у Мелітополі був випадок, коли кадирівці виїжджали з будівлі лише через те, що на ній була намальована жовта стрічка та "Ї".