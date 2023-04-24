Агент партизанського руху "Атеш" днями провів диверсію на важливому для російських загарбників об'єкті поблизу блокпоста в районі тимчасово окупованих Олешок.

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Блокпост із росгвардією злетів у повітря

23 квітня близько 21:00 партизан з "Атеш" провів диверсію на важливому ворожому об'єкті. Для цього він використав саморобний вибуховий пристрій. Попри те, що це саморобна вибухівка, спрацювала вона добре. Було дуже гучно і найважливіше, що це призвело до втрат серед росіян. Ба більше, під час операції під роздачу попав блокпост із росгвардійцями, які тероризували місцевих.

Під роздачу саморобного вибухового пристрою потрапив блокпост із росгвардійцями, які тероризували місцеве населення,

– повідомили партизани.

В "Атеш" зазначили, що вони продовжують завдавати точкових ударів усередині армії Росії, щоб зруйнувати її.

Довідка: "Атеш" – військовий партизанський рух українців та кримських татар.

Рух розростається: партизани навмисно вступають в ворожу армію