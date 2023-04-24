Агент партизанского движения "Атеш" на днях провел диверсию на важном для российских захватчиков объекте вблизи блокпоста в районе временно оккупированных Олешек.

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Блокпост с росгвардией взлетел в воздух

23 апреля около 21:00 партизан из "Атеша" провел диверсию на важном вражеском объекте. Для этого он использовал самодельное взрывное устройство. Несмотря на то, что это самодельная взрывчатка, она сработала хорошо. Было очень громко и самое важное, что это привело к потерям среди россиян. Более того, во время операции под раздачу попал блокпост с терроризировавшими местных росгвардейцами.

Под раздачу самодельного взрывного устройства попал блокпост с терроризировавшими местное население росгвардейцами,

– сообщили партизаны.

В "Атеше" отметили, что они продолжают наносить точечные удары внутри армии России, чтобы разрушить ее.

Справка: "Атеш" – военное партизанское движение украинцев и крымских татар.

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