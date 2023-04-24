Лише за минулу добу Сили оборони очистили землю ще від 660 російських терористів. Про з посиланням на дані Генштабу ЗСУ повідомляє 24 Канал.

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Втрати агресора у війні проти України

З 24 лютого 2022 року українські захисники вже знищили:

особового складу – 187 080 (+660),

танків – 3683 (+8),

бойових броньованих машин – 7139 (+8),

артилерійських систем – 2849 (+12),

РСЗВ – 539 (+0),

засобів ППО – 289 (+0),

літаків – 308 (+0),

гелікоптерів – 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2413 (+11),

крилатих ракет – 911 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 5753 (+23),

спеціальна техніка – 339 (+0).

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Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Росія втратила дві роти на Авдіївському напрямку

Минулої ночі, 23 квітня, окупанти намагалися захопити позиції наших воїнів на Авдіївському напрямку. Там українські захисники відбили майже 30 ворожих атак.

Так, російські військові здійснили 28 штурмових дій, 485 обстріляли позиції Сил оборони. Втім, успіху не досягли. Лише за одну ніч окупанти втратили дві роти особового складу. Окрім того, 10 одиниць техніки.