Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, за час окупації росіяни добре навчились рити окопи.
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Наші воїни навчились протидіяти російській тактиці
Гайдай віддав належне російській армії – зариватися у землю вони вміють. Окопи, бліндажі – кожна лісосмуга на Луганщині замінована вщент, або перерита окупантами.
"Буде важкувато, викурювати їх непросто, але наші воїни навчились і вміють добре це робити. Деякі наші підрозділи, як аси працюють з дронами, і протягом тижня так кошмарять росіян, що ті тікають, або покінчують життя самогубством, щоб не жити в тому пеклі, в якому вони знаходяться", – заявив ексголова Луганської ОВА.
Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині: дивитись відео
Гайдай відзначив, що прорвати оборонні редути росіян буде важко, адже часу пройшло достатньо – пів року вони заривались та будували свої оборонні позиції.
Так, Росія це величезна військова машина, але вона залишається радянською. Українські Сили оборони все-таки майже повністю західного взірця,
– додав він.
Ситуація на Луганщині
- За даними Генштабу, основні зусилля російські війська зосереджують на напрямках у Донецькій області. На Луганщині тривають позиційні бої.
- В тимчасово окупованому Луганську уже два дні поспіль вибухи на військових об’єктах. За даними ISW, російський тил в Луганській області перебуває в межах досяжності ракет Storm Shadow.
- Також нещодавно партизани групи "Атеш" проникли на територію нафтобази у Ровеньках, що на окупованій Луганщині.