Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, за час окупації росіяни добре навчились рити окопи.

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Наші воїни навчились протидіяти російській тактиці

Гайдай віддав належне російській армії – зариватися у землю вони вміють. Окопи, бліндажі – кожна лісосмуга на Луганщині замінована вщент, або перерита окупантами.

"Буде важкувато, викурювати їх непросто, але наші воїни навчились і вміють добре це робити. Деякі наші підрозділи, як аси працюють з дронами, і протягом тижня так кошмарять росіян, що ті тікають, або покінчують життя самогубством, щоб не жити в тому пеклі, в якому вони знаходяться", – заявив ексголова Луганської ОВА.

Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині: дивитись відео

Гайдай відзначив, що прорвати оборонні редути росіян буде важко, адже часу пройшло достатньо – пів року вони заривались та будували свої оборонні позиції.

Так, Росія це величезна військова машина, але вона залишається радянською. Українські Сили оборони все-таки майже повністю західного взірця,

– додав він.

Ситуація на Луганщині