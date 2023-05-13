Так, у Генштабі зазначили, що основні зусилля росіяни зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Далі можете побачити актуальну карту бойових дій.
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Де найгарячіші бої
За добу було 47 бойових зіткнень на 4 напрямках, де наступ росіян. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
- На Лиманському напрямку росіяни обстріляли населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення. Під вогонь потрапили Макіївка, Білогорівка, Луганської області, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.
- На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Тривають безперервні бої у місті Бахмут. Окрім того, протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Південне, Торецьк, Дружба, Північне та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Авдіївка та Водяне, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.
Карта бойових дій:
Ситуація на інших напрямках
На Волинському та Поліському напрямках ситуація спокійна, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Окупанти обстрілюють населені пункти.
- На Куп’янському напрямку протягом доби противник здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямку Масютівки, але успіху не мав.
- На Шахтарському напрямку росіяни не наступають. Однак ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Пречистівка та Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Попри це, обстрілює населені пункти, зокрема, й Херсон.