Так, у Генштабі зазначили, що основні зусилля росіяни зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Далі можете побачити актуальну карту бойових дій.

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Де найгарячіші бої

За добу було 47 бойових зіткнень на 4 напрямках, де наступ росіян. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Лиманському напрямку росіяни обстріляли населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення. Під вогонь потрапили Макіївка, Білогорівка, Луганської області, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

росіяни обстріляли населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення. Під вогонь потрапили Макіївка, Білогорівка, Луганської області, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Тривають безперервні бої у місті Бахмут. Окрім того, протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Південне, Торецьк, Дружба, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

противник продовжує вести наступ. Тривають безперервні бої у місті Бахмут. Окрім того, протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Південне, Торецьк, Дружба, Північне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Авдіївка та Водяне, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Авдіївка та Водяне, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Карта бойових дій:

Ситуація на інших напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація спокійна, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Окупанти обстрілюють населені пункти.