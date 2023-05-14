Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 57 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.
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Окупанти наступали на трьох напрямках
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові поступово просуваються на двох напрямках у передмісті Бахмута. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський теж інформував про просування наших сил.
Карта боїв на Бахмутському напрямку
Карта боїв на Куп'янському напрямку
Карта боїв у Мар'їнці
Яка ситуація на інших ділянках фронту
Росіяни не проводили наступальних дій на:
- Авдіївському напрямку,
- Шахтарському,
- Лиманському,
- Волинському та Поліському,
- Сіверському та Слобожанському,
- Запорізькому та Херсонському.
Водночас окупанти завдавали авіаударів та численних обстрілів, зокрема, з артилерії. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог в обороні.
Сили оборони відпрацювали по окупантах
- Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та 4 ударів по ворожих зенітно-ракетних комплексах.
- Також нашими захисниками збито 3 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10", знищено 2 розвідувальних дрони типу Zala, 4 баражуючих боєприпаси "Ланцет" та ще 5 – невстановленого типу.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, реактивну систему залпового вогню на вогневій позиції,
- 2 засоби протиповітряної оборони, 2 склади боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.