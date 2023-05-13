За словами Маляр, ситуація на Бахмутському напрямку розвивається динамічно. Заступниця Олексія Резнікова заявила, що Збройні Сили України знищують ворога, вже чимало взяли у полон.

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Що відбувається в передмісті Бахмута

По двох напрямках у передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються. Коректних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії,

– заявила Маляр.

Заступниця міністра оборони України розповіла також, що у самому Бахмуті ситуація складніша. Проте запевнила, що Росії не вдається взяти під контроль місто, завдяки:

грамотному плануванню командування;

мужності наших бійців.

Зверніть увагу! 3-я окрема штурмова бригада 10 травня показала кадри зі штурму під Бахмутом. Військові розповіли, що атакували російські позиції, на яких перебували підрозділи 72-ї окремої механізованої бригади Росії. В результати бою "двохсотих" ворогів – 13, "трьохсотих" – 25, знищено декілька складів з боєкомплекту ворога.

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