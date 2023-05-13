Такий розвиток подій в інтерв'ю 24 Каналу припустив російський правозахисник Марк Фейгін. Він пояснив абсурдність дій російський найманців.

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Не перемагаєш – значить програєш

Бахмут – місто-фортеця, яке мужньо обороняється від російських окупантів. І вже зараз, зокрема найманцям Пригожина, доводиться визнавати свій програш. Марк Фейгін наголосив, за 9 місяців штурму вони не досягли суттєвих результатів і зараз він не бачить сенсу в тому, якщо окупанти гіпотетично можуть захопити місто.

"Вся війна, з точки зору розпочатої Кремлем, вона безглузда. Навіть в результаті. Навіть якщо вони захоплять цей нещасний Бахмут, який увесь зруйнували. Там асфальтом можна вирівняти і сказати: більше тут міст не буде, немає жодного сенсу. Він нашпигований мінами, уламки – від нього сенсу жодного", – підкреслив правозахисник.

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До цього додається ще й український контрнаступ, який пригнічує ворога. Тому Фейгін припускає серйозні зміни у 2023 році.

Все це мене наштовхує на думку, що за це літо відбудуться великі зміни. Як я й казав, що ні Київ, ні Україну вони ні за 3 дні, ні за рік не захоплять – так воно й відбувається. Тому мій прогноз, що активні бойові дії у 2023 році мають припинитися, та я не пророк. Але якщо буде все йти так, як йде: ти не наступаєш – на тебе наступають. Ти не можеш домогтися перемоги – значить програєш. Я думаю, що десь воно приблизно так і буде,

– припустив він.

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