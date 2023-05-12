Завдяки героїчній та систематичній боротьбі Збройних Сил України зараз можливо спостерігати за відступом росіян із позицій. Про це 24 Каналу розповів Сергій Череватий – речник Східного угруповання ЗСУ.

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Росіяни втрачають ініціативу

На Східному напрямку Бахмутський залишається найактивнішим з усіх. За минулу добу 11 квітня ворог завдав 426 ударів по українських позиціях. Для цього використовували різні РСЗВ. Крім того, було 12 авіаударів.

Втім у результаті активної оборони наші підрозділи на півночі та півдні Бахмутського фронту змогли відкинути окупантів на відстань від 55 метрів до 1,5 кілометра.

Ворог намагається перегруповуватися. Найбільше у самому Бахмуті. Проте він втрачає ініціативу завдяки багатомісячній грамотній оборонній операції. (ЗСУ – 24 канал) правильно розрахували сили та засоби, максимально використовували наявну техніку радянського зразка та отриману від партнерів, інтегруючи все в єдину систему,

– зазначив Сергій Череватий.

Українським військовим вдалося досягнути головного – вибити бойовий наступальний потенціал росіян. А також завдати їм величезних втрат в живій силі й техніці. Відтак зламати бойовий дух ворога та суттєво понизити його морально-психологічний стан.

"Тим самим готуємо їх до наступного розвитку подій. Коли визначить Верховний Головнокомандувач та військово-політичне керівництво країни, щоб доламати йому (ворогу – 24 Канал) хребет і викинути з нашої території", – підкреслив Череватий.

Сергій Череватий про успіхи ЗСУ у Бахмуті: дивіться відео

Регулярна армія не допомагає

Регулярні війська Росії на певних ділянках відступають на різну глибину. Крім того, багато із них потрапляють в полон.

Вони, м'яко кажучи, не взірець стійкості та мужності. Тому це все не просто так. А знову ж, завдяки неймовірній героїчній боротьбі українських воїнів. Системно знищуючи не зовсім грамотно наступаючого ворога на Бахмутському напрямку, ми поступово переломлюємо ініціативу,

– наголосив речник Східного угруповання ЗСУ.

Втеча регулярної армії з позицій не була добре організованою. Вони відступали та втрачали техніку. До речі, 3-тя штурмова бригада опублікувала відеорозмови з полоненими, де вони це описують. Крім того, вони показали унікальне відео зі штурмом позицій ворога.

За словами Череватою, найорганізованішими на Бахмутському напрямку були вагнерівці. Проте результатів ПВК досягала фактично кривавою дисципліною – через побиття, розстріли тощо.

Варто зауважити, що вагнерівців значно поменшало, тому їй доукомплектовують мотострілецькими бригадами регулярних військ. Але, як можна зрозуміти з останніх подій, це дуже умовне "підсилення".

Бахмутський напрямок: головне на сьогодні

За 11 квітня відбулось 40 боєзіткнень, внаслідок яких ЗСУ ліквідували 199 окупантів; 224 – зазнали поранень; 15 – потрапили в полон.

Крім того, було знищено:

3 танки Т-72,

БМП;

3 гармати МСТА-Б;

5 складів з боєприпасами;

БПЛА.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що у Бахмуті окупанти продовжують наступ. Протягом минулої доби ворог вів безрезультатні наступальні дії у напрямку Ступочок. Бої у самому місті тривають. Від авіаударів постраждали населені пункти Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка та Нью-Йорк.