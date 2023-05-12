Благодаря героической и систематической борьбе Вооруженных Сил Украины сейчас можно наблюдать за отступлением россиян с позиций. Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Череватый – спикер Восточной группировки ВСУ.

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Россияне теряют инициативу

На Восточном направлении Бахмутский остается самым активным из всех. За минувшие сутки 11 апреля враг нанес 426 ударов по украинским позициям. Для этого использовали разные РСЗО. Кроме того, было 12 авиаударов.

Впрочем, в результате активной обороны наши подразделения на севере и юге Бахмутского фронта смогли отбросить оккупантов на расстояние от 55 метров до 1,5 километра.

Враг пытается перегруппироваться. Больше всего в самом Бахмуте. Однако он теряет инициативу благодаря многомесячной грамотной оборонительной операции. (ВСУ – 24 канал) правильно рассчитали силы и средства, максимально использовали имеющуюся технику советского образца и полученную от партнеров, интегрируя все в единую систему,

– отметил Сергей Череватый.

Украинским военным удалось добиться главного – выбить боевой наступательный потенциал россиян. А также нанести им огромные потери в живой силе и технике. Следовательно, сломать боевой дух врага и существенно снизить его морально-психологическое состояние.

"Тем самым готовим их к дальнейшему развитию событий. Когда определит Верховный Главнокомандующий и военно-политическое руководство страны, чтобы доломать ему (врагу – 24 Канал) позвоночник и выбросить с нашей территории", – подчеркнул Череватый.

Сергей Череватый об успехах ВСУ в Бахмуте: смотрите видео

Регулярная армия не помогает

Регулярные войска России на определенных участках отступают на разную глубину. Кроме того, многие из них попадают в плен.

Они, мягко говоря, не образец стойкости и мужества. Потому это все не просто так. А опять же благодаря невероятной героической борьбе украинских воинов. Системно уничтожая не совсем грамотно наступающего врага на Бахмутском направлении, мы постепенно преломляем инициативу,

– подчеркнул представитель Восточной группировки ВСУ.

Бегство регулярной армии с позиций не было хорошо организованным. Они отступали и теряли технику. Кстати, 3-я штурмовая бригада опубликовала видео-разговоры с пленниками, где они это описывают. Кроме того, они показали уникальное видео со штурмом позиций врага.

По словам Череватой, наиболее организованными на Бахмутском направлении были вагнеровцы. Однако результатов ЧВК достигала фактически кровавой дисциплиной – из-за избиений, расстрелов и т.д.

Стоит заметить, что вагнеровцев стало меньше, поэтому ей доукомплектуют мотострелковыми бригадами регулярных войск. Но, как можно понять из последних событий, это очень условное "усиление".

Бахмутское направление: главное на сегодня

За 11 апреля произошло 40 боеприкосновений, в результате которых ВСУ ликвидировали 199 оккупантов; 224 – получили ранения; 15 – попали в плен.

Кроме того, было уничтожено:

3 танка Т-72,

БМП;

3 пушки МСТА-Б;

5 складов с боеприпасами;

БПЛА.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в Бахмуте оккупанты продолжают наступление. За прошедшие сутки враг вел безрезультатные наступательные действия в направлении Ступочек. Бои в самом городе продолжаются. От авиаударов пострадали населенные пункты Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка и Нью-Йорк.