За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того, зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Север
Восток
Юг
Добавим, что только за последние сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, уничтожено 9 враждебных БПЛА разных типов.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
11 пунктов управления,
19 районов сосредоточения живой силы,
1 склад боеприпасов,
1 состав горюче-смазочных материалов,
9 артиллерийских подразделений на огневой позиции,
1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.
Высокопоставленный военный чиновник США и чиновник Запада заявил, что украинские силы начали "формировать" операции накануне анонсированного контрнаступления против российских окупантов. Формирование операций предполагает поражение целей.