Как отметили в Генштабе ВСУ, в сутки наши защитники отбили 44 атаки врага. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

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Какая ситуация на фронтах

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того, зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Север

Восток

Юг

Добавим, что только за последние сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, уничтожено 9 враждебных БПЛА разных типов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 11 пунктов управления,
  • 19 районов сосредоточения живой силы,
  • 1 склад боеприпасов,
  • 1 состав горюче-смазочных материалов,
  • 9 артиллерийских подразделений на огневой позиции,
  • 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.

Высокопоставленный военный чиновник США и чиновник Запада заявил, что украинские силы начали "формировать" операции накануне анонсированного контрнаступления против российских окупантов. Формирование операций предполагает поражение целей.