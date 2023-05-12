Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя. Крім того, зафіксовано 59 ворожих авіаційних ударів та 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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Додамо, що лише за останню добу авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, знищено 9 ворожих БпЛА різних типів.
А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
11 пунктів управління,
19 районів зосередження живої сили,
1 склад боєприпасів,
1 склад пально-мастильних матеріалів,
9 артилерійських підрозділів на вогневій позиції,
1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливих цілі противника.
Високопоставлений військовий чиновник США та чиновник Заходу заявив, що українські сили почали "формувати" операції напередодні анонсованого контрнаступу проти російських окупантів. Формування операцій передбачає ураження цілей.