Як зазначили у Генштабі ЗСУ, за добу наші захисники відбили 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар'їнка.

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Яка ситуація на фронтах

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя. Крім того, зафіксовано 59 ворожих авіаційних ударів та 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Північ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Чернігівської та Сумської області. Потерпала від обстрілів і Харківщина.

Схід

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – відбито. На Куп'янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Але завдав авіаційного удару в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Завдали авіаударів поблизу Греківки, Верхньокам'янського, Спірного та Білогорівки.

На Бахмутському напрямку противник продовжує наступ. Тривають бої у місті Бахмут. Протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Ступочок. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Сєверне та Первомайське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки в районі Мар'їнки. Також ворожих обстрілів зазнали Гостре, Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Новомихайлівки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

Південь

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Завдали авіаударів по районах Малої Токмачки, Омельника та Кізомиса.

Додамо, що лише за останню добу авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, знищено 9 ворожих БпЛА різних типів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

11 пунктів управління,

19 районів зосередження живої сили,

1 склад боєприпасів,

1 склад пально-мастильних матеріалів,

9 артилерійських підрозділів на вогневій позиції,

1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливих цілі противника.

Високопоставлений військовий чиновник США та чиновник Заходу заявив, що українські сили почали "формувати" операції напередодні анонсованого контрнаступу проти російських окупантів. Формування операцій передбачає ураження цілей.