Формування операцій передбачає вражання цілей. Про це журналістам повідомив високопоставлений військовий чиновник США та чиновник Заходу.

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Поле бою готують до наступу

Мовиться про враження складів зброї, командних центрів та бронетехніки, артилерійських систем. Це потрібно, аби підготувати поле бою для наступальних сил. Це стандартна тактика, розроблена перед великими об’єднаними операціями.