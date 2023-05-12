Фрагмент боевых действий украинского подразделения зафиксировала камера, установленная на амуниции одного из воинов.

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Уникальное видео со штурма под Бахмутом из гоу-про бойца 1 штурмового батальона 3 ОШБр. В один момент рядом падает вражеская граната, у нас легкий 300. Но, несмотря на это, штурмовые действия не останавливаются. И следующая граната – от нас, попадает четко в блиндаж россиян,

– отметили военные в подписи к видео.

Штурм позиций врага вблизи Бахмута бойцами 3-й ОШБ: видео

Важно! После ставки 12 мая президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ сверхусилиями остановили врага и отбросили с позиций на некоторых направлениях. Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что оккупанты на отдельных участках Бахмутского направления отступили на 2 километра.

Окопы в Бахмуте

В Оперативном командовании Север опубликовали фото окопов на Бахмутском направлении, чтобы напомнить, какими усилиями и в каких условиях украинские военные защищают нашу страну от россиян.

Окопы украинских бойцов на Бахмутском направлении / Фото ОК "Север"

К слову, ранее главарь террористов ЧВК "Вагнер" Пригожин пожаловался, что со своих позиций под Бахмутом сбежали бойцы 72-й бригады Минобороны России. Однако в 3-й ОШБ впоследствии показали видео с пленными россиянами, поэтому, очевидно, во время штурма разбежались не все.

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