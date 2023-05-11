Продвижение на 3 квадратных километра к Юго-Западу от города, в районе полей, оврагов и лесных зарослей – сначала признал Евгений Пригожин – главарь ЧВК "Вагнер", на следующий день об успехах отчитались украинские военные чиновники. Официально Россия никак не комментировала событий в Бахмуте.

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Издание отмечает, что с момента вытеснения российских войск с ключевой подъездной дороги 2 месяца назад украинские войска не одерживали никаких побед в борьбе за Бахмут, также пока неясно, смогут ли они удержать территорию, которую заняли на этой неделе, и станет ли это переломным моментом. .

Но 11-месячное сражение за Бахмут приобрело символическое значение, которое выходит далеко за пределы непосредственной стратегической ценности города, и стоило обеим сторонам огромных человеческих жертв,

– говорится в статье.

Как удалось ВСУ улучшить позиции

Бои произошли на фоне увеличения количества украинских ударов в тылу оккупантов и сообщений об усилении обстрелов в приграничных с Украиной российских регионах накануне большого контрнаступления.

Украинские офицеры заявили, что наступление под Бахмутом стало лишь ситуативным ударом в то время, когда войска русской армии занимали оборонительные позиции.

Отмечают, что это является одним из признаков того, что наступление является частью более масштабной кампании по отвоеванию оккупированной Россией территории.

Командующий Сухопутными войсками Украины – Александр Сырский заявил, что атака на Бахмут была частью “оборонительной операции”, направленной на то, чтобы остановить российское наступление на город.

Наступление проводили бойцы: 3-й отдельной штурмовой бригады подразделения специального назначения, тактической группы "Адам" и украинской добровольческой армии

Андрей Билецкий, осуществляющий общее командование украинской 3-й отдельной штурмовой бригадой, заявил, что его бойцы захватили российские позиции и нанесли тяжелые потери российским войскам.

"Две российские роты, насчитывающие около 100 солдат каждая, и разведывательная группа были "полностью уничтожены" в ходе боев", – заявил Белецкий.

Российские войска бросают вагнеровцев на поле боя

Террорист Пригожин заявил, что российский фланг был уничтожен. Он убеждал, что его войска уйдут из Бахмута из-за блокирования поставок боеприпасов российским миноборонам, но пока вагнеровцы остаются.

Пригожин прогнозирует, что основное украинское контрнаступление состоится в Запорожской области, примерно в 300 километрах к юго-западу от Бахмута.

Издание отмечает, что украинские военные проводят перегруппировку в рамках подготовки к наступлению, обучая войска недавно поставленным западным вооружением и формируя новые подразделения.

Внутренние распри в России

Российские военные усилия продолжают страдать от внутренних распрей между господином Пригожиным и кадровыми военными. Ранее Пригожин избегал прямой критики в адрес Путина, однако в последнее время все изменилось. Кроме обвинений в нехватке боеприпасов, теперь он критикует регулярные войска России в измене.

Пригожин обвинил подразделения 72-й бригады русской армии в том, что они оставили свои позиции под Бахмутом.

"Все разбежались и обнажили фронт шириной почти в 2 километра и глубиной 500 метров", – сказал он и добавил, что его подразделения были вынуждены выдвинуться на эти позиции, чтобы не допустить продвижения украинских войск. Собственно, там вагнеровцы понесли значительные потери.

Издание также цитирует полковника Евгения Межевикина – командира тактической группы "Адам", который заявил, что роль сил, ведущих бои в Бахмуте, состоит в том, чтобы предотвратить продвижение российских войск, пока новые бригады тренируются и готовятся к предстоящему контрнаступлению. Он также сказал, что чувствует, что российская армия сейчас очень деморализована и местами растянута вдоль линии фронта, что делает ее уязвимой.