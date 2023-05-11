Нужно быть внимательными ко всему происходящему в России, но тактического значения на фронте такие публичные перепалки не имеют. Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов.

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Кудряшов назвал эти баталии между Пригожиным и Кадыровым обычной политической игрой, направленной на тех, кто находится в России.

Это политическая борьба самопровозглашенных лидеров, которые с помощью своей частной армии хотят добавить себе политические баллы,

– добавил говорящий.

Мотивация вагнеровцев

Стало известно, что под давлением украинской армии на Бахмутском направлении отступила 72-я российская мотострелковая бригада.

Кудряшов рассказал, что вагнеровцы сейчас часто выручают российские подразделения на Бахмутском направлении. И по сравнению с другими ЧВК является более сильным подразделением, заметил боец.

У них есть зэки, имеющие мотивацию по типу "меня в тюрьме насиловали, здесь не будут хотя бы насиловать". И эта идея их двигает, заставляет идти до конца,

– рассказал майор.

Вместо этого российские военные могут сбежать с фронта, сдаться в плен. О вагнеровцах такого сказать нельзя, "это мусор, настроенный идти до конца", резюмировал Кудряшов.

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