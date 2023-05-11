Россия, несмотря на потери, сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток защитники Украины отразили 39 вражеских атак.
Смотрите также Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам
Самые ожесточенные бои, как и в последние недели, продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.
Где российские военные ведут наступление
Карта боевых действий на Лиманском направлении
Карта боев за Бахмут
Отметим, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 10 мая заявил, что на отдельных участках Бахмутского направления захватчики отступили на 2 километра.
Карта боев вокруг Авдеевки
Силы обороны отразили атаки в Марьинке: карта боев
Оккупанты наступали возле Новомихайловки: карта
На других участках фронта российские войска не предпринимали наступательных действий. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Следует отметить, что россияне вели обстрелы по Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях.
Силы обороны отрабатывают по оккупантам
- Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
- За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 5 вражеских БПЛА разных типов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 склад горюче-смазочных материалов, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.