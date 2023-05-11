Россия, несмотря на потери, сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток защитники Украины отразили 39 вражеских атак.

Смотрите также Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам

Самые ожесточенные бои, как и в последние недели, продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

Где российские военные ведут наступление

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Спорное. Также россияне вели обстрелы из артиллерии.

Карта боевых действий на Лиманском направлении

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Торское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали еще около 10 населённых пунктов на этом направлении.

Карта боев за Бахмут

Отметим, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 10 мая заявил, что на отдельных участках Бахмутского направления захватчики отступили на 2 километра.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Нанес авиационные удары по районам Новокалинового и Авдеевки. Также россияне обстреляли Бердычи, Авдеевку, Первомайское и Невельское.

Карта боев вокруг Авдеевки

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг обстрелял Георгиевку и Победу Донецкой области.

Силы обороны отразили атаки в Марьинке: карта боев

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Оккупанты нанесли авиаудары вблизи Пречистовки и Новоселки. Также россияне ударили по Новомихайловке, Угледару, Пречистовке и Новоукраинке.

Оккупанты наступали возле Новомихайловки: карта

На других участках фронта российские войска не предпринимали наступательных действий. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Следует отметить, что россияне вели обстрелы по Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Силы обороны отрабатывают по оккупантам