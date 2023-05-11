И это только цветочки. Если говорить об общих потерях от 24 февраля 2022 года, то они поражают еще больше. Враг утратил уже 196 920 своих солдат. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь крайне сложно считать ликвидированных захватчиков в зонах ведения активных боевых действий.

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Потери врага в технике

Враг не только потерял около 200 тысяч своих бойцов. У него еще и стало на тысячи единиц техники меньше. Речь идет о танках, боевых бронированных машинах, артиллерийских системах, самолетах, вертолете и судах. Все это превратилось в металлолом. В частности, крейсер "Москва", ставший демонстрацией ничтожности российской армии.

танков – 3 740;

боевых бронированных машин – 7 287;

артиллерийских систем – 3 053;

РСЗО – 557;

средств ПВО – 310;

самолетов – 308;

вертолетов – 294;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 627;

крылатых ракет – 970;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 984;

специальной техники – 391.



Актуальные потери врага по состоянию на 11 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Несет потери, но все еще атакует

Следует понимать, что колоссальные потери не останавливают российских военных. Они продолжают атаковать десятки раз в сутки. По данным Генштаба, основные усилия захватчики сосредоточили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За минувшие сутки наши защитники отбили 39 атак оккупантов. Что касается самых ожесточенных боев, то они сейчас идут за Бахмут и Марьинку.

Отметим, что Кремль не отказывается от своих планов. Россия по-прежнему стремится выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Именно на это оккупанты и бросают всех своих бойцов. И никто внутри страны, по пути к достижению цели, не считает потерь.