Росія, попри втрати, зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби захисники України відбили 39 ворожих атак.
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Найзапекліші бої, як і в останні тижні, тривають за міста Бахмут та Мар'їнка.
Де російські військові ведуть наступ
Карта бойових дій на Лиманському напрямку
Карта боїв за Бахмут
Зазначимо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 10 травня заявив, що на окремих ділянках Бахмутського напрямку загарбники відступили на 2 кілометри.
Карта боїв довкола Авдіївки
Сили оборони відбили атаки в Мар'їнці: карта боїв
Окупанти наступали біля Новомихайлівки: карта
На інших ділянках фронту російські війська не проводили наступальних дій. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.
Також слід відзначити, що росіяни вели обстріли по Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській і Дніпропетровській областях.
Сили оборони відпрацьовують по окупантах
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
- Протягом минулої доби наші захисники знищили 5 ворожих БпЛА різних типів.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів.