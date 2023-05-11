Росія, попри втрати, зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби захисники України відбили 39 ворожих атак.

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Найзапекліші бої, як і в останні тижні, тривають за міста Бахмут та Мар'їнка.

Де російські військові ведуть наступ

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янське та Спірне. Також росіяни вели обстріли з артилерії.

Карта бойових дій на Лиманському напрямку

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Торське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали ще близько 10 населених пунктів на цьому напрямку.

Карта боїв за Бахмут

Зазначимо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 10 травня заявив, що на окремих ділянках Бахмутського напрямку загарбники відступили на 2 кілометри.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Завдав авіаційних ударів по районах Новокалинового та Авдіївки. Також росіяни обстріляли село Бердичі, Авдіївку, Первомайське та Невельське.

Карта боїв довкола Авдіївки

На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Ворог обстріляв Георгіївку та Побєду Донецької області.

Сили оборони відбили атаки в Мар'їнці: карта боїв

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Новомихайлівки, успіху не мав. Окупанти завдали авіаударів поблизу Пречистівки та Новосілки. Також росіяни вдарили по Новомихайлівці, Вугледару, Пречистівці та Новоукраїнці.

Окупанти наступали біля Новомихайлівки: карта

На інших ділянках фронту російські війська не проводили наступальних дій. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Також слід відзначити, що росіяни вели обстріли по Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській і Дніпропетровській областях.

Сили оборони відпрацьовують по окупантах