Пригожин рассказал, что за пределами Бахмута – только военные минобороны России и нет вагнеровцев. Он в очередной раз повторил своей пресс-службе слова, что якобы Бахмут уже "нет стратегического значения", пишет 24 Канал.

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Следует отметить, что Вооруженные Силы Украины опровергали это заявление Евгения Пригожина.

К каким заявлениям снова прибегает Пригожин

Учитывая сокращение личного состава, ПИК "Вагнер" вынуждена была передать фланги военным (России – 24 Канал). Существует серьезный риск окружения ПВК "Вагнер" в Бахмуте в результате провала флангов. Фланги уже трещат и проваливаются. При отсутствии боеприпасов "мясорубка" заработает в обратном направлении: ВСУ будут уничтожать ППК "Вагнер",

– заявил "повар Путина".

Также он сказал, что якобы у вагнеровцев нет боеприсасов. Мол, высшее руководство России якобы поручило минобороны предоставить ПВК "Вагнер" все необходимое, однако "боеприпасы в необходимом количестве выданы не были".

"ПВК "Вагнер" продолжает наступление в Бахмуте и ожидает решения по выдаче боеприпасов и вооружения в необходимом количестве", – сказал Пригожин.

Верить Прижину нельзя

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что заявления Пригожина о якобы "снарядном голоде" или о так называемой "мясорубке в Бахмуте" – это чушь.

Ведь Россия использует в сутки на фронте около 25 тысяч снарядов, из них половину – вагнеровцы. На самом деле Бахмут стал мясорубкой для оккупантов. В частности были периоды, когда потери врага и ВСУ измерялись в соотношении 10 к 1.

В общем, Сергей Череватый уверял, что верить Пригожину – это себя не уважать, ведь это человек с поведением безумного городского.

То он с трупами фотографируется, то разговаривает с ними. То он обращается к президенту Украины, то главкому (главнокомандующему ВСУ – 24 Канал) нашему, то Шойгу... Человек загнан в тупик, ведь взял на себя слишком большие военно-политические обязанности. Но в конце концов понятно, что он безграмотен в военном деле,

– сказал Череватый.

На Бахмутском направлении кое-где враг отступил