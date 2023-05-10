Пригожин рассказал, что за пределами Бахмута – только военные минобороны России и нет вагнеровцев. Он в очередной раз повторил своей пресс-службе слова, что якобы Бахмут уже "нет стратегического значения", пишет 24 Канал.
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Следует отметить, что Вооруженные Силы Украины опровергали это заявление Евгения Пригожина.
К каким заявлениям снова прибегает Пригожин
Учитывая сокращение личного состава, ПИК "Вагнер" вынуждена была передать фланги военным (России – 24 Канал). Существует серьезный риск окружения ПВК "Вагнер" в Бахмуте в результате провала флангов. Фланги уже трещат и проваливаются. При отсутствии боеприпасов "мясорубка" заработает в обратном направлении: ВСУ будут уничтожать ППК "Вагнер",
– заявил "повар Путина".
Также он сказал, что якобы у вагнеровцев нет боеприсасов. Мол, высшее руководство России якобы поручило минобороны предоставить ПВК "Вагнер" все необходимое, однако "боеприпасы в необходимом количестве выданы не были".
"ПВК "Вагнер" продолжает наступление в Бахмуте и ожидает решения по выдаче боеприпасов и вооружения в необходимом количестве", – сказал Пригожин.
Верить Прижину нельзя
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что заявления Пригожина о якобы "снарядном голоде" или о так называемой "мясорубке в Бахмуте" – это чушь.
Ведь Россия использует в сутки на фронте около 25 тысяч снарядов, из них половину – вагнеровцы. На самом деле Бахмут стал мясорубкой для оккупантов. В частности были периоды, когда потери врага и ВСУ измерялись в соотношении 10 к 1.
В общем, Сергей Череватый уверял, что верить Пригожину – это себя не уважать, ведь это человек с поведением безумного городского.
То он с трупами фотографируется, то разговаривает с ними. То он обращается к президенту Украины, то главкому (главнокомандующему ВСУ – 24 Канал) нашему, то Шойгу... Человек загнан в тупик, ведь взял на себя слишком большие военно-политические обязанности. Но в конце концов понятно, что он безграмотен в военном деле,
– сказал Череватый.
На Бахмутском направлении кое-где враг отступил
- Вечером 10 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что на отдельных участках фронта на Бахмутском направлении враг не смог удержать натиск украинских защитников и отступил на дистанцию до 2 километров.
- Генерал-полковник добавил, что грамотное проведение оборонной операции истощило вагнеровцев, в результате чего их на некоторых позициях заменили плохо подготовленные подразделения регулярной армии России. В итоге они потерпели поражение и отступили.
- Впоследствии 3-я отдельная штурмовая бригада показала кадры по штурму под Бахмутом. Посмотреть видео героической борьбы наших военных можно по ссылке.