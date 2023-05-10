Это событие в ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

Важно Будут защищать Киев и Север: ВСУ создают новые мобильные группы ПВО

Пригожин грозится выйти из Бахмута

Роман Свитан отметил, что если ЧВК "Вагнера" получает вооружение от министерства обороны России, они точно подконтрольны российским генералам. Пригожин может говорить что угодно, однако его командиры, которые сейчас в Бахмуте, точно понимают – как только начнут выполнять самостоятельные действия, российская армия их уничтожит с тыла.

Они зажаты сейчас между украинскими войсками и российскими войсками. Там 4 тысячи "пригоженцев" и 40 тысяч линейных российских частей. Если генералам что-то не понравится, если они отметят ОПГ Пригожина, как дезертиров, они их просто расстреляют во время ухода,

– объяснил военный эксперт.

"Прорываться с боем через российские части может закончиться не совсем так, как они себе планируют", – подчеркнул Свитан.

По его словам, Пригожин – обычная "говорящая голова", которая не имеет никакого отношения к военным действиям. Он имеет медиахолдинг и медиаимперию, поэтому начинает вымаливать выход ОПГ из Бахмута. Он отлично понимает, что еще несколько недель и от них ничего не останется. С потерями по 500 человек в сутки или даже по 100 – их не останется уже до конца месяца.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Российский парад до 9 мая

Военный эксперт отметил, что россияне показали всем будущее их армии. Один танк Т-34 – и то, который, скорее всего, будет поставлен на постамент.

Самым лучшим (постаментом – 24 Канал) будет мавзолей Ленина и сверху танк Т-34. Далее россияне еще несколько десятков лет будут продолжать туда ходить молиться,

– предположил Роман Свитан.

По его мнению, это будущее российской армии после санкций и снятых репараций после победы в исках Украины против России. У врага не останется денег ни на что, кроме как заправить этот единственный танк Т-34 – не более.

Приднестровье

Непризнанное Приднестровье попросило государство-агрессора увеличить количество своих "миротворцев".

Роман Свитан отметил, что на Молдову россияне в ближайшее время не будут двигаться, ведь нечем и нет механизма.

"Так называемая "раковая опухоль" Приднестровья сидит очень тихо, ведь понимает, что ничем россияне не помогут. То есть, если будут какие-то провокации или какое-либо решение молдавского правительства относительно демилитаризации этого региона, включая с помощью украинских войск, – это будет предложено Верховной Раде", – сказал военный эксперт.

Он объяснил, что для этого есть специальный механизм, при котором Верховная Рада и высшее военное руководство Украины должны также принять это решение. Тогда бы уже через пару дней демилитаризация так называемой "Приднестровской республики" завершилась бы. Однако пока предпосылок для развития таких событий нет.

Последние новости о войне России против Украины