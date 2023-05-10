Таким образом Украина пытается найти самые действенные методы противодействия воздушным опасностям. Также наши защитники пытаются сделать невозможным поражение войск и максимально обеспечить защиту объектов критической инфраструктуры.
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В Украине создают новые мобильные группы ПВО
Командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что 10 мая была проведена передача новой партии внедорожников для создания мобильных огневых групп противовоздушной обороны.
Эти группы будут защищать небо на подступах к Киеву, а также воздушное пространство над другими населенными пунктами Севера и северо-запада Украины.
Вместе победим!
– подчеркнул Наев.
Как выглядят мобильные группы ПВО: смотрите видео
Как работают мобильные группы ПВО
Недавно военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в Киевской области территориальная оборона имеет мобильные группы, созданные на базе подразделений территориальной обороны, они уезжают, когда объявляется тревога. Используют разные средства, преимущественно пулеметы для борьбы, в частности, с дронами.
К тому же используются прожекторы и другие средства, а также сбивают крылатые ракеты.