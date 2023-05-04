Об этом на своем ютуб-канале сообщил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он рассказал, как работают мобильные группы, борющиеся с российскими обстрелами в Киевской области.
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Сейчас большая проблема для мирного населения нашего государства – это удары авиации, отметил Жданов.
К примеру, в Киевской области территориальная оборона имеет мобильные группы, созданные на базе подразделений территориальной обороны, они выезжают, когда объявляется тревога. Используют разные средства, преимущественно пулеметы для борьбы в частности с дронами. Используют прожекторы и другие средства, а также сбивают крылатые ракеты, пояснил аналитик.
ПВО не хватает
На всю территорию Украины ПВО не хватает, подчеркнул военный эксперт. Поэтому сейчас это огромная проблема. Более того, последний Рамштайн был посвящен в частности вопросу об усилении средств ПВО в Украине.
Есть вопрос: где ПВО? Оно из подручных средств, в Киеве также ПВО много нет. У нас главный вопрос – это защитить фронт от авиации и ракетных ударов противника. Фронт и другие стратегические объекты,
– добавил спикер.
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- Под обстрелами оказались Киевская, Запорожская, Донецкая и Одесская области. В Киеве работало ПВО. В общем, террористы выпустили 24 дрона, из них защитники уничтожили 18.
- В Одесской области из 15 дронов-камикадзе сбили 12. Сообщается о повреждение общежития одного из учебных заведений, без пострадавших.
- Появилась информация, что Россия якобы атаковала Киев, кроме дронов, еще ракетами баллистического типа. Однако спикер Воздушных сил Юрий Игнат пока не подтвердил эту информацию.