Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, воздушный бой над городом продолжался ориентировочно два часа, атаку удалось отбить.

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Специально целили в общежитие

Силы ПВО и мобильные группы быстрого реагирования сбили 12 из 15 дронов-камикадзе Shahed-131/136. Украинские военные применяли все возможные средства огневого поражения, чтобы не допустить поражения объектов, которые себе поставил за цель враг.

Повреждены здания общежития одного из учебных заведений. К счастью, без пострадавших. Выполнение тех правил, которые люди должны соблюдать во время воздушной тревоги, действительно спасают жизнь,

– подчеркнул Братчук.

Сергей Братчук о последствиях массированной атаки региона: смотреть видео

По его словам, россияне специально целили в общежитие, ведь понимали, что там может проживать много гражданских. Они надеялись, что люди проигнорируют сигнал воздушной тревоги и им удастся повторить произошедшие за последние дни в Украине трагедии.

"Мы видим, что враг изменил тактику своего терроризма – бьет по гражданским объектам. Также сейчас идет насыщение акватории Черного моря боевыми кораблями. Вчера вечером враг вывел 1 ракетоноситель, а сегодня их уже 4. Общий залп составляет 32 ракеты типа "Калибр"", – отметил спикер ОВА.

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