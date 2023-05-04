Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, воздушный бой над городом продолжался ориентировочно два часа, атаку удалось отбить.
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Специально целили в общежитие
Силы ПВО и мобильные группы быстрого реагирования сбили 12 из 15 дронов-камикадзе Shahed-131/136. Украинские военные применяли все возможные средства огневого поражения, чтобы не допустить поражения объектов, которые себе поставил за цель враг.
Повреждены здания общежития одного из учебных заведений. К счастью, без пострадавших. Выполнение тех правил, которые люди должны соблюдать во время воздушной тревоги, действительно спасают жизнь,
– подчеркнул Братчук.
Сергей Братчук о последствиях массированной атаки региона: смотреть видео
По его словам, россияне специально целили в общежитие, ведь понимали, что там может проживать много гражданских. Они надеялись, что люди проигнорируют сигнал воздушной тревоги и им удастся повторить произошедшие за последние дни в Украине трагедии.
"Мы видим, что враг изменил тактику своего терроризма – бьет по гражданским объектам. Также сейчас идет насыщение акватории Черного моря боевыми кораблями. Вчера вечером враг вывел 1 ракетоноситель, а сегодня их уже 4. Общий залп составляет 32 ракеты типа "Калибр"", – отметил спикер ОВА.
Что известно о последней атаке дронами-камикадзе
- В ночь на 4 мая россияне запустили по Украине 24 дрона-камикадзе. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили о сбитии 18 вражеских дронов и 1 БПЛА оперативно-тактического уровня.
- В ночь 4 мая под ударом оказались Киевская, Запорожская, Донецкая и Одесская области.
- В Одессу россияне запустили 15 дронов, большинство из которых сбили силы ПВО. Остальные попали в общежитие одного из учебных заведений города.