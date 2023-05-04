Про це 24 Каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, повітряний бій над містом тривав орієнтовно дві години, атаку вдалось відбити.

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Спеціально цілили в гуртожиток

Сили ППО та мобільні групи швидкого реагування збили 12 з 15 дронів-камікадзе Shahed-131/136. Українські військові застосовували усі можливі засоби вогневого ураження, щоб не допустити ураження тих об’єктів, які собі поставив за ціль ворог.

Пошкоджено будівлі гуртожитку одного з навчальних закладів. На щастя, без постраждалих. Виконання тих правил, яких люди мають дотримуватись під час повітряної тривоги, дійсно рятують життя,

– наголосив Братчук.

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За його словами, росіяни спеціально цілили в гуртожиток, адже розуміли, що там може проживати багато цивільних. Вони сподівались, що люди проігнорують сигнал повітряної тривоги і їм вдасться повторити трагедії, які відбулись за останні дні в Україні.

"Ми бачимо, що ворог змінив тактику свого тероризму – б’є по цивільних об’єктах. Також зараз йде насичення акваторії Чорного моря бойовими кораблями. Вчора ввечері ворог вивів 1 ракетоносій, а сьогодні їх вже 4. Загальний залп становить 32 ракети типу "Калібр", – зазначив речник ОВА.

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