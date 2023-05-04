Про це 24 Каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, повітряний бій над містом тривав орієнтовно дві години, атаку вдалось відбити.
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Спеціально цілили в гуртожиток
Сили ППО та мобільні групи швидкого реагування збили 12 з 15 дронів-камікадзе Shahed-131/136. Українські військові застосовували усі можливі засоби вогневого ураження, щоб не допустити ураження тих об’єктів, які собі поставив за ціль ворог.
Пошкоджено будівлі гуртожитку одного з навчальних закладів. На щастя, без постраждалих. Виконання тих правил, яких люди мають дотримуватись під час повітряної тривоги, дійсно рятують життя,
– наголосив Братчук.
Сергій Братчук про наслідки масованої атаки регіону: дивитись відео
За його словами, росіяни спеціально цілили в гуртожиток, адже розуміли, що там може проживати багато цивільних. Вони сподівались, що люди проігнорують сигнал повітряної тривоги і їм вдасться повторити трагедії, які відбулись за останні дні в Україні.
"Ми бачимо, що ворог змінив тактику свого тероризму – б’є по цивільних об’єктах. Також зараз йде насичення акваторії Чорного моря бойовими кораблями. Вчора ввечері ворог вивів 1 ракетоносій, а сьогодні їх вже 4. Загальний залп становить 32 ракети типу "Калібр", – зазначив речник ОВА.
Що відомо про останню атаку дронами-камікадзе
- У ніч проти 4 травня росіяни запустили по Україні 24 дрони-камікадзе. Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про збиття 18 ворожих дронів та 1 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
- Протягом ночі 4 травня під ударом опинились Київська, Запорізька, Донецька та Одеська області.
- На Одесу росіяни запустили 15 дронів, більшість з яких збили сили ППО. Решта влучили в гуртожиток одного з навчальних закладів міста.