Спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров повідомив, що росіяни атакували Одесу 15 Shahed-131/136. На щастя, більшість ворожих дронів знищила наша ППО.
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Що відомо про атаку дронами на Одесу
По Одесі вночі ворог спрямував атаку 15 Shahed-131/136. 12 знищено силами протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп,
– розповів спікер ОК "Південь".
За його даними, на жаль, 3 ворожі дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси.
"Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", – запевнив Назаров.
Він також показав фото дронів, на яких російські загарбники цинічно та "сакрально" показали "причину" атаки.
Що росіяни пишуть на своїх дронах / Фото Назарова
Окупанти цинічно намагаються знайти "причину" атак на мирних людей в Україні / Фото Назарова
Варто зазначити, що офіційно Володимир Зеленський пояснював, що Україна захищає лише власні міста та села на своїй території. Тобто наші сили не атакують ані Путіна, ані Москву.