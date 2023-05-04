Спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров повідомив, що росіяни атакували Одесу 15 Shahed-131/136. На щастя, більшість ворожих дронів знищила наша ППО.

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Що відомо про атаку дронами на Одесу

По Одесі вночі ворог спрямував атаку 15 Shahed-131/136. 12 знищено силами протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп,

– розповів спікер ОК "Південь".

За його даними, на жаль, 3 ворожі дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси.

"Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", – запевнив Назаров.

Він також показав фото дронів, на яких російські загарбники цинічно та "сакрально" показали "причину" атаки.



Що росіяни пишуть на своїх дронах / Фото Назарова



Окупанти цинічно намагаються знайти "причину" атак на мирних людей в Україні / Фото Назарова

Варто зазначити, що офіційно Володимир Зеленський пояснював, що Україна захищає лише власні міста та села на своїй території. Тобто наші сили не атакують ані Путіна, ані Москву.

Зверніть увагу! Росія вже не вперше за останні дні атакує Україну дронами. Так, в ніч проти 3 травня окупанти випустили по нашій державі 26 Shahed-136/131. Наші сили ППО знищили 21 ворожий дрон. На жаль, вороги влучили в адміністративну будівлю в Дніпрі, у приватний будинок на Миколаївщині, в нафтобазу у Кропивницькому, по Костянтинівці на Донеччині. Також вибухи лунали на Запоріжжі.