Під час цієї атаки росіяни випустили по Україні 26 ударних дронів типу "Shahed-136/131". Що відомо про атаку 3 травня читайте на 24 Канал.

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Українські захисники збили більшість дронів

Вночі росіяни випустили 26 "Шахідів" з Брянської області та зі східного узбережжя Азовського моря. Сили й засоби Повітряних Сил у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України зуміли знищити 21 ударний БпЛА. Решта 5 зуміли долетіти до своїх цілей.

На щастя, минулося без загиблих. Проте є руйнування інфраструктури та приватних будинків.

Є влучання у Дніпропетровській області

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що захисники неба з повітряного командування "Схiд" збили над областю 7 дронів.

Але один "Шахід" влучив в адміністративну будівлю в Дніпрі, внаслідок чого там виникла пожежа. Вогонь вже загасили. На місце одразу прибули рятувальники. На щастя, минулося без жертв.

Київ атакували втретє за останні 6 днів

Столиця України зазнала третього за останні 6 днів повітряного нападу з боку ворога. Цього разу окупанти атакували Київ виключно дронами, попередньо, "Шахідами".

За попередньою інформацією КМВА, в повітряному просторі навколо столиці збили всі ворожі цілі.

На Миколаївщині "Шахід" влучив у приватний будинок

По Миколаївській області окупанти випустили 2 дрони, 1 з яких знищили Сили оборони. Віталій Кім повідомив, що під час нічного обстрілу, о 03:50 внаслідок влучання БпЛА типу "Shahed-131/136" загорілось приватне домоволодіння на території населеного пункту Куцурубської громади.

Займання оперативно ліквідували підрозділи ГУ ДСНС.. Постраждалих, на щастя, немає.

Варто також додати, що 17:10 та 23:10 окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади з мінометів та РСЗВ. Під час цього обстрілу також минулося без постраждалих.

Є прильоти у Кіровоградській області

У Кіровоградській області також є влучання. Близько третьої ранку одразу 3 "Шахіди" атакували нафтобазу у Кропивницькому.

На щастя, ніхто не постраждав. Вогнеборці одразу почали ліквідовувати наслідки прильоту. Інформація про пошкодження уточнюється.

На Запоріжжя здійснювали подвійну атаку з БпЛА та С-300

Повітряне командування "Схід" збили у Запорізькій області 4 БпЛА. Також вночі моніторингові групи повідомляли, що місто атакували С-300, проте наразі офіційного підтвердження цьому ще не було.

Проте достеменно відомо, що в місті лунали вибухи та є влучання. Окупанти обстріляли мирні будинки одного з приватних секторів міста. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що в результаті атаки один будинок зруйновано повністю, два мають сильні ушкодження, ще у близько 40 вибито вікна та пошкоджено покрівлі.

Як уточнив виконувач обов'язків керівника Дніпровської районної адміністрації Володимир Грянистий, один ворожий снаряд влучив біля житлового будинку, зруйнувавши його, а також пошкодивши сусідні два гаражі. Другий "приліт" був на вулиці поблизу: снаряд утворив велику воронку на городі та пошкодив теплицю.

Минулося без жертв і травмованих. Фахівці ліквідовують наслідки та надають всю необхідну допомогу постраждалим. Через російський обстріл місцеві жителі залишилися без газо- та електропостачання.

Наслідки обстрілу Запоріжжя: фото