Про наслідки нічної атаки дронами-камікадзе розповів глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він поділився результатами роботи сил ППО, а також зауважив, що у місті не минулося без прильоту.

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Один дрон збити не вдалося

Уночі оборонці неба з повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровщиною 7 дронів,

– підкреслив він.

Водночас, зазначив глава ОВА, одному іранському "мопеду", на жаль, вдалося влучити у ціль. Відомо, що пошкоджень зазнала адміністративна будівля у Дніпрі. Внаслідок удару спалахнула пожежа, але її вже встигли ліквідувати.

На щастя, минулося без постраждалих. За наявними даними, станом на 07:30 на місці працювали рятувальники. Решта відомостей щодо наслідків атаки уточнюються.

Україну атакували 26 дронами-камікадзе

Про це розповіли у командуванні Повітряних сил ЗСУ. За наявними даними, не всі іранські "мопеди" вдалося збити. Сили ППО у ніч проти 3 травня приземлили 21 БпЛА, випущений ворогом.

Зауважимо, що їх російські загарбники запускали цієї ночі відразу з кількох напрямків. Атакували як з Брянської області, так і зі східного узбережжя Азовського моря.

Намагалися обстріляти Київ "Шахідами"

Як зауважив глава КМВА Сергій Попко, росіяни вже втретє за 6 днів атакували Київ. Цього разу для обстрілу використали лише дрони-камікадзе "Шахід".

Причому ворог не змінює свою стратегію. Він запускає іранські "мопеди", коли стає темно. Таким чином російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення України.

Глава КМВА зазначив, що попередньо у повітряному просторі навколо Києва вдалося збити всі БпЛА. Що стосується жертв і руйнувань, то дані про них відсутні, але інформація все ще уточнюється.

Водночас Сергій Попко подякував Силам протиповітряної оборони. Вони відмінно та професійно виконали свою роботу, врятувавши цим життя киян, а також інфраструктуру міста.