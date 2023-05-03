Про результативну роботу української ППО розповів глава КМВА Сергій Попко. За його словами, окупанти втретє за останні 6 днів атакували Київ. Правда, цього разу для обстрілу використали дрони.

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Усі безпілотники збили

Він зауважив, що за попередньою інформацією, мовиться про використання іранських дронів-камікадзе "Шахід". Попко також наголосив на тому, що ворог не змінює свою звичну тактику терору. Для атак безпілотниками росіяни обирають темну пору доби, запускаючи їх з різних напрямків.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі. Дані оперативного зведення на цей момент – без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється,

– зазначив Попко.

Глава КМВА подякував Силам протиповітряної оборони за відмінно та професійно виконану роботу. Адже своїми злагодженими діями вони змогли вкотре "врятувати життя киян та інфраструктуру міста".