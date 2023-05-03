О результативной работе украинского ПВО рассказал глава КГВА Сергей Попко. По его словам, оккупанты третий раз за последние 6 дней атаковали Киев. Правда, на этот раз для обстрела использовали дроны.
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Все беспилотники сбили
Он отметил, что по предварительной информации, говорится об использовании иранских дронов-камикадзе "Шахид". Попко также отметил, что враг не меняет свою привычную тактику террора. Для атак беспилотниками россияне выбирают темное время суток, запуская их с разных направлений.
По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все цели врага. Данные оперативной сводки на данный момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется,
– отметил Попко.
Глава КГВА поблагодарил Силы противовоздушной обороны за отлично и профессионально выполненную работу. Ведь своими слаженными действиями они смогли в очередной раз "спасти жизнь киевлян и инфраструктуру города".
Что известно о ночной атаке дронами
- За ситуацией в небе над Украиной внимательно следили мониторинговые каналы. Так, в Monitor рассказали, что происходило во время ночной атаки дронами-камикадзе.
- В 00:15 воздушную тревогу объявили в Киевской области из-за угрозы атаки иранскими беспилотниками.
- Уже в 00:30 поступило сообщение о работе ПВО в области. Приблизительно в то же время зафиксировали дроны на Юге нашего государства. Но тогда было неизвестно, это "Шахиды" или это разведывательные БПЛА.
- Уже после 1 ночи появились сообщения о результативных действиях ПВО. В то же время иранские беспилотники фиксировали вблизи Днепра и Полтавы.
- Тревожной была ночь и для жителей Запорожья. Там возникла угроза обстрелов со стороны врага ракетами типа С-300.
- Около 03:00 поступило сообщение о работе ПВО и в Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях. Между тем, неизвестные дроны летали в небе над Николаевщиной.
- Под утро угроза атаки дронами прошла. Уже ближе к 05:00 по всем регионам нашего государства, где раздавались тревоги, были отбои.