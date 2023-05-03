Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что работает ПВО. До этого телеграмм-каналы сообщали о взрывах в Киеве.
Ранее По всей Украине звучала воздушная тревога: Россия ударила ракетами
Ермак призвал не игнорировать тревогу. Впоследствии появилось сообщение от Киевской ОО о работе ПВО.
Оставайтесь в укрытиях или других безопасных местах до окончания воздушной тревоги,
– отметили в ОВА.
В телеграмме сообщали о воздушных целях над Киевщиной.
Где объявили тревогу
- Киев и Киевская область,
- Черниговская,
- Сумская,
- Запорожская,
- Никопольский район Днепропетровской области
Также уже больше года воздушная тревога продолжается в Луганской области и с декабря – в оккупированном Крыму.
Предварительная тревога
В южных и центральных областях днем 2 мая распространялась воздушная тревога. В Запорожье звучали звуки взрывов.
Однако впоследствии тревогу отменили. Воздушное командование "Восток" сообщило, что подразделением Никопольского зенитного ракетного полка уничтожен вражеский БпЛА, предположительно "Орлан"