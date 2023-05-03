Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що працює ППО. Перед тим телеграм-канали повідомляли про вибухи в Києві.

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Єрмак закликав не ігнорувати тривогу. Згодом з'явилось повідомлення від Київської ОВА про роботу ППО.

Залишайтеся в укриттях або інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги,

– наголосили в ОВА.

У телеграмі повідомляли про повітряні цілі над Київщиною.

Де оголосили тривогу

Київ та Київська область,

Чернігівська,

Сумська,

Запорізька,

Нікопольський район Дніпропетровської області,

Також вже понад рік повітряна тривога триває у Луганській області та з грудня – в окупованому Криму.

Попередня тривога

У південних та центральних областях вдень 2 травня поширювалася повітряна тривога. На Запоріжжі лунали звуки вибухів.

Однак згодом тривогу скасували. Повітряне командування "Схід" повідомило, що підрозділом Нікопольського зенітного ракетного полку знищено ворожий БпЛА, імовірно, "Орлан"