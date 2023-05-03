Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що працює ППО. Перед тим телеграм-канали повідомляли про вибухи в Києві.
Раніше По всій Україні лунала повітряна тривога: Росія вдарила ракетами
Єрмак закликав не ігнорувати тривогу. Згодом з'явилось повідомлення від Київської ОВА про роботу ППО.
Залишайтеся в укриттях або інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги,
– наголосили в ОВА.
У телеграмі повідомляли про повітряні цілі над Київщиною.
Де оголосили тривогу
- Київ та Київська область,
- Чернігівська,
- Сумська,
- Запорізька,
- Нікопольський район Дніпропетровської області,
Також вже понад рік повітряна тривога триває у Луганській області та з грудня – в окупованому Криму.
Попередня тривога
У південних та центральних областях вдень 2 травня поширювалася повітряна тривога. На Запоріжжі лунали звуки вибухів.
Однак згодом тривогу скасували. Повітряне командування "Схід" повідомило, що підрозділом Нікопольського зенітного ракетного полку знищено ворожий БпЛА, імовірно, "Орлан"