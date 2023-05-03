О последствиях ночной атаки дронами-камикадзе рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он поделился результатами работы сил ПВО, а также отметил, что в городе не обошлось без прилета.
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Один дрон сбить не удалось
Ночью защитники неба из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровщиной 7 дронов,
– подчеркнул он.
В то же время, отметил глава ОВА, одному иранскому "мопеду", к сожалению, удалось попасть в цель. Известно, что повреждения получило административное здание в Днепре. В результате удара вспыхнул пожар, но его уже успели ликвидировать.
К счастью, обошлось без пострадавших. По имеющимся данным, на 07:30 на месте работали спасатели. Остальные сведения о последствиях атаки уточняются.
Украину атаковали 26 дронами-камикадзе
Об этом рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ. По имеющимся данным, не все иранские "мопеды" удалось сбить. Силы ПВО в ночь на 3 мая приземлили 21 БПЛА, выпущенный врагом.
Заметим, что их российские захватчики запускали в эту ночь сразу с нескольких направлений. Атаковали как с Брянской области, так и с восточного побережья Азовского моря.
Пытались обстрелять Киев "Шахидами"
Как отметил глава КГВА Сергей Попко, россияне уже в третий раз за 6 дней атаковали Киев. В этот раз для обстрела использовали только дроны-камикадзе "Шахид".
Причем враг не изменяет свою стратегию. Он запускает иранские "мопеды", когда становится темно. Таким образом, российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины.
Глава КГВА отметил, что предварительно в воздушном пространстве вокруг Киева удалось сбить все БПЛА. Что касается жертв и разрушений, то сведения о них отсутствуют, но информация все еще уточняется.
В то же время Сергей Попко поблагодарил Силы противовоздушной обороны. Они отлично и профессионально проделали свою работу, спасши этим жизнь киевлян, а также инфраструктуру города.