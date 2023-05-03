Во время этой атаки россияне выпустили по Украине 26 ударных дронов типа "Shahed-136/131". Что известно об атаке 3 мая читайте на 24 Канале.

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Украинские защитники сбили большинство дронов

Ночью россияне выпустили 26 "Шахидов" из Брянской области и с восточного побережья Азовского моря. Силы и средства Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины сумели уничтожить 21 ударный БПЛА. Остальные 5 сумели долететь до своих целей.

К счастью, обошлось без погибших. Однако есть разрушения инфраструктуры и частных домов.

Есть попадания в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что защитники неба из воздушного командования "Восход" сбили над областью 7 дронов.

Но один "Шахид" попал в административное здание в Днепре, в результате чего там возник пожар. Огонь уже потушили. На место сразу прибыли спасатели. К счастью, обошлось без жертв.

Киев атаковали третий раз за последние 6 дней

Столица Украины подверглась третьему за последние 6 дней воздушному нападению со стороны врага. На этот раз оккупанты атаковали Киев исключительно дронами, предварительно, "Шахидами".

По предварительной информации КМВА, в воздушном пространстве вокруг столицы сбили все вражеские цели.

В Николаевской области "Шахид" попал в частный дом

По Николаевской области оккупанты выпустили 2 дрона, 1 из которых уничтожили Силы обороны. Виталий Ким сообщил, что во время ночных обстрелов, в 03:50 в результате попадания БПЛА типа "Shahed-131/136" загорелось частное домовладение на территории населенного пункта Куцурубской общины.

Возгорание оперативно ликвидировали подразделения ГУ ГСЧС. Пострадавших, к счастью, нет.

Стоит также добавить, что 17:10 и 23:10 оккупанты обстреляли акваторию Очаковской общины из минометов и РСЗО. В ходе этого обстрела также обошлось без пострадавших.

Есть прилеты в Кировоградской области

В Кировоградской области также есть попадания. Около трех утра сразу 3 "Шахида" атаковали нефтебазу в Кропивницком.

К счастью, никто не пострадал. Пожарные сразу начали ликвидировать последствия прилета. Информация о повреждении уточняется.

На Запорожье совершали двойную атаку с БПЛА и С-300

Воздушное командование "Восход" сбило в Запорожской области 4 БПЛА. Также ночью мониторинговые группы сообщали, что город атаковали С-300, однако официального подтверждения этому пока еще не было.

Однако доподлинно известно, что в городе раздавались взрывы и попадания. Оккупанты обстреляли мирные дома одного из частных секторов города. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате атаки один дом разрушен полностью, два имеют сильные повреждения, еще в около 40 выбиты окна и повреждены кровли.

Как уточнил исполняющий обязанности руководителя Днепровской районной администрации Владимир Грянистый, один вражеский снаряд попал возле жилого дома, разрушив его, а также повредив соседние два гаража. Второй прилет был на улице поблизости: снаряд образовал большую воронку на огороде и повредил теплицу.

Обошлось без жертв и травмированных. Специалисты ликвидируют последствия и оказывают необходимую помощь пострадавшим. Из-за российских обстрелов местные жители остались без газо- и электроснабжения.

Последствия обстрела Запорожья: фото

Дронами атаковали и Донецкую область

Также ночью россияне ударили дронами-камикадзе по Константиновке. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Перед этим днем город подвергся артобстрелу.