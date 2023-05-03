Про наслідки атаки дронами розповів глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Він наголосив, що цей ранок був тривожним.

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Окупанти атакували нафтобазу дронами

Сьогодні російський агресор вчергове атакував Україну дронами і ракетами. На Кіровоградщині є прильоти. Близько третьої ранку, одразу 3 дрони "Герань-2", атакували нафтобазу в обласному центрі,

– зазначив він.

Глава ОВА додав, що минулося без жертв. За його словами, всі відповідні служби оперативно виконали свою роботу. Ліквідовувати наслідки атаки розпочали відразу. Наразі уточнюється оперативна інформація щодо пошкоджень.

Важливо! Глава ОВА звернувся до мешканців Кропивницького. Він закликав не знімати та не викладати у мережу наслідки ранкових прильотів у місті. Пам'ятайте, що такі дії – допомога ворогові корегувати вогонь.

Росіяни атакували дронами Київ

Про це розповів глава КМВА Сергій Попко. За його словами, ворог втретє за шість днів обстрілював столицю. Правда, цього разу він використав лише іранські "мопеди".

Високопосадовець підкреслив, що росіяни не змінюють свою тактику ударів. Вони завдають їх максимально підступно, коли стає темно в країні. А запускають "Шахіди" відразу з кількох напрямків.

На щастя, у повітряному просторі навколо Києва виявили та збили всі безпілотники. За попередньою інформацією, минулося без жертв і руйнувань.

Загалом росіяни випустили 26 дронів-камікадзе

Про це розповіли близько 07:00 у Повітряних силах ЗСУ. У відомстві зазначили, що росіяни атакували Україну іранськими БпЛА з північного напрямку (Брянської області), а також півдня – східного узбережжя Азовського моря.

Усього для атаки ворог використав 26 "Шахідів", з яких силам ППО вдалося збити 21.

Крім трьох "Шахідів", якими поцілили у нафтобазу у Кропивницькому, приліт зафіксували також у Дніпрі. Глава ОВА Сергій Лисак зауважив, що в небі над областю оборонцям повітряного командування "Схід" вдалося збити 7 дронів.

Втім, на жаль, один дрон-камікадзе таки зміг проскочити. Він поцілив в адміністративну будівлю в місті, внаслідок чого вона зазнала пошкоджень. Відомо, що спалахнула пожежа. Її вже ліквідували вогнеборці.

На щастя, після атаки дроном минулося без постраждалих. Станом на 07:30, за словами глави ОВА, на місці прильоту все ще працювали рятувальники.