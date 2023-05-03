Про це заявив речник президента Сергій Никифоров. Він назвав такі інциденти "нагнітанням ситуації".
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Україна не зацікавлена в таких акціях
Прессекретар Зеленського нагадав, що глава держави неодноразово заявляв, що "усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих".
Никифоров вважає формулювання пресслужби Путіна доволі дивними. Адже цю "атаку" вони називають терактом.
Теракт – це зруйновані під'їзди будинків у Дніпрі та Умані, або ракета, запущена у людей, які намагались евакуюватися на вокзалі у Краматорську, і багато інших трагедій. А те, що відбулося у Москві, вочевидь, нагнітання ситуації перед 9 травня, очікуваний прийом від наших супротивників,
– зауважив Никифоров.
Крім того, на цю подію відреагував і радник Глави ОП Михайло Подоляк. Він солідарний з думкою Никифорова про підготовку терористичних актів до 9 травня.
Подоляк назвав щонайменше дві причини, чому Україна не вчиняла цієї так званої атаки.
- По-перше, Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об'єкти на території Росії, адже це не вирішує жодної воєнної задачі. Водночас такі дії дають підстави ворогу виправдати свої атаки по цивільних.
- По-друге, українці з цікавістю спостерігають за зростанням казусів та ексцесів, що відбуваються в різних куточках Росії. Поява невідомих безпілотних апаратів на енергетичних об'єктах чи на території Кремля можуть свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил спротиву. Як відомо, дрони можна купити в будь-якому військторгу.
"Втрата силового контролю над країною з боку клану Путіна очевидна. Але ж, з іншого боку, Росія постійно говорила про свій тотальний контроль над повітрям. Одним словом, щось в РФ відбувається, але точно без дронів України над Кремлем", – йдеться у повідомленні.
Що відомо про подію
- У ніч на середу, 3 травня, російські ЗМІ заявили про "спробу завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента Росії Володимира Путіна".
- У Кремлі назвали передбачувану "атаку" замахом на Путіна і пригрозили заходами у відповідь. Крім того, пропагандисти зазначають, що російські військові та спецслужби "вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль". Постраждалих, на жаль, немає.
- Прессекретар диктатора Пєсков повідомив, що Путіна не було у Кремлі в момент нібито "спроби атаки безпілотників". У пресслужбі Путіна зазначили, що "Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю де і коли вважатиме за потрібне".
- Крім того, Пєсков заявив, що запланований парад на 9 травня все одно відбудеться. Щоправда, у російській столиці заборонили використовувати безпілотники цивільним особам.