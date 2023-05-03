Про це повідомив мер Москви Сєргєй Собянін, інформує 24 Канал. Таким чином, росіяни не на жарт злякались так званої "атаки", і тепер роблять все, щоб спробувати захистити себе.

Важливо Вночі біля Кремля лунали вибухи: у Путіна вигадують про атаку дронів з боку України

У Москві заборонили безпілотники

Так, у столиці країни-агресорки з 3 травня заборонили запуск безпілотних літальних апаратів, за винятком БПЛА, які використовуються за рішеннями влади.

За словами Собяніна, рішення ухвалили "для запобігання несанкціонованому використанню БПЛА, які можуть ускладнити роботу правоохоронних органів".

До речі, у Росії несанкціонований запуск БПЛА є правопорушенням і тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

Зверніть увагу! Речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані нічні "атаки" на Кремль. Він вважає, що це нагнітання ситуації перед 9 травня – очікуваний прийом від ворога.

"Атака безпілотників" на Кремль: все, що відомо