Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, информирует 24 Канал. Таким образом, россияне не на шутку испугались так называемой "атаки", и теперь делают все, чтобы попытаться защитить себя.

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В Москве запретили беспилотники

Так, в столице страны-агрессорки с 3 мая запретили запуск беспилотных летательных аппаратов, за исключением БПЛА, используемых по решениям властей.

По словам Собянина, решение было принято "для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут усложнить работу правоохранительных органов".

Кстати, в России несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечет административную и уголовную ответственность.

Обратите внимание! Спикер Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Украины нет информации о так называемых ночных "атаках" на Кремль. Он считает, что это нагнетание ситуации к 9 мая – ожидаемый прием от врага.

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