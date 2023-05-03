Также возле Кремля видели людей с фонариками. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует 24 Канал.
Важно Взрывы и пожары в России участились: что происходит в стране-агрессоре в последние дни
Вблизи Кремля видели "искры в небе"
Местные жители сообщили, что ночью в районе Кремля прогремели два взрыва.
По словам очевидцев, жители дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками возле кремлевской стены после "хлопка".
Искры в небе в районе Кремля: смотрите видео
Версия России
В пресс-службе Путина уже успели заявить, что якобы Украина ночью "пыталась нанести удар по Кремлю". Там говорят, что российские военные и спецслужбы "вывели из строя два беспилотника, атаковавших Кремль". Пострадавших, к сожалению, нет.
Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю, где и когда сочтет нужным. Кремль расценивает попытку удара по киевскому режиму как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России накануне Дня Победы,
– говорится в сообщении прессслужбы диктатора.
Пресс-секретарь диктатора Песков заявил, что Путина не было в Кремле в момент якобы "попытки атаки беспилотников".
Взрывы в России: последние новости
- В российском порту Тамань вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе "Таманьнефтегаз". Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пожару присвоен более высокий ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
- 29 апреля "хлопок" также посетил россиян во временно оккупированном Крыму. Жарко было в Казачьей бухте, возле которой враг держит боевые корабли.
- Накануне в Брянской области на перегоне Розсуха-Унеча с рельсов сошел поезд. Он вез 60 вагонов с нефтепродуктами. На перегон отправили пожарный и восстановительные поезда. Также остановили движение на этом участке железной дороги.
- 1 мая взорвали опору линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области. Предварительно известно, что взорвали одну опору. Однако на второй обнаружили взрывное устройство.
- 20 апреля в Белгороде было неспокойно: прогремел мощный взрыв по улице Ватутина. Следственный комитет заявил, что якобы взорвалось неустановленное устройство, якобы образовавшее огромную воронку на месте происшествия.
- Во Владимирской области, расположенной за Москвой, в лесополосе после взрывов обнаружили 3 воронки. Одна из них – 5 метров в диаметре и почти 2,5 метра в глубину.